Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:37 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट
डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे
विज्ञान प्रदर्शनी
डीएवी इंटर कॉलेज : विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे
सेमिनार
धर्म समाज कॉलेज : ऑडिटोरियम में युवा प्रेरित पंच परिवर्तन पर नेशनल सेमिनार का आयोजन सुबह 10 बजे
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डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे
विज्ञान प्रदर्शनी
डीएवी इंटर कॉलेज : विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे
सेमिनार
धर्म समाज कॉलेज : ऑडिटोरियम में युवा प्रेरित पंच परिवर्तन पर नेशनल सेमिनार का आयोजन सुबह 10 बजे