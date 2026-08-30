Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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गूलर रोड : गायत्री पैलेस में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से महाकवि तुलसीदास जयंती सुबह 11 बजे

युवा व्यवसायी सम्मेलन

हैबिटेट सेंटर : कल्याण सिंह हैबीटेट सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवा व्यवसायी सम्मेलन शाम पांच बजे

भंडारा

विष्णुपुरी : वरुण हॉस्पिटल के सामने सैनी समाज की ओर से भंडारा शाम चार बजे

नंद उत्सव

मैरिस रोड : होटल पॉम ट्री में वार्ष्णेय महिला मंडल बैंक कॉलोनी की ओर से नंद उत्सव कार्यक्रम शाम 4.30 बजे

तुलसीदास जयंती