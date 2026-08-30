Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:41 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:41 AM IST
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तुलसीदास जयंती
गूलर रोड : गायत्री पैलेस में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से महाकवि तुलसीदास जयंती सुबह 11 बजे
युवा व्यवसायी सम्मेलन
हैबिटेट सेंटर : कल्याण सिंह हैबीटेट सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवा व्यवसायी सम्मेलन शाम पांच बजे
भंडारा
विष्णुपुरी : वरुण हॉस्पिटल के सामने सैनी समाज की ओर से भंडारा शाम चार बजे
नंद उत्सव
मैरिस रोड : होटल पॉम ट्री में वार्ष्णेय महिला मंडल बैंक कॉलोनी की ओर से नंद उत्सव कार्यक्रम शाम 4.30 बजे
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गूलर रोड : गायत्री पैलेस में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से महाकवि तुलसीदास जयंती सुबह 11 बजे
युवा व्यवसायी सम्मेलन
हैबिटेट सेंटर : कल्याण सिंह हैबीटेट सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवा व्यवसायी सम्मेलन शाम पांच बजे
भंडारा
विष्णुपुरी : वरुण हॉस्पिटल के सामने सैनी समाज की ओर से भंडारा शाम चार बजे
नंद उत्सव
मैरिस रोड : होटल पॉम ट्री में वार्ष्णेय महिला मंडल बैंक कॉलोनी की ओर से नंद उत्सव कार्यक्रम शाम 4.30 बजे