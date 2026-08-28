Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:40 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:40 AM IST
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मंडलीय ट्रायल
स्पोर्ट्स स्टेडियम : तैराकी प्रतियोगिता का मंडलीय ट्रॉयल सुबह 11 बजे
सलूना पर्व कार्यक्रम
खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा रक्षाबंधन सलूना पर्व कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे
चीनी वितरण
महावीरगंज : शुगर एसोसिएशन की ओर से कम दामों में चीनी वितरण का आयोजन सुबह 10 बजे
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स्पोर्ट्स स्टेडियम : तैराकी प्रतियोगिता का मंडलीय ट्रॉयल सुबह 11 बजे
सलूना पर्व कार्यक्रम
खिरनी गेट : श्री लख्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा रक्षाबंधन सलूना पर्व कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे
चीनी वितरण
महावीरगंज : शुगर एसोसिएशन की ओर से कम दामों में चीनी वितरण का आयोजन सुबह 10 बजे