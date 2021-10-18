Aligarh News: दिवाली पर बुधवार तक बंद रहेगी छर्रा मंडी

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गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने बताया कि दिवाली के अवसर पर मंडी में पांच दिन कारोबार नहीं होगा। बृहस्पतिवार से मंडी में धान और बाजरा की खरीद दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि मंडी बंद रहने के दौरान अपनी उपज लेकर न पहुंचें, ताकि उन्हें परेशानी न हो। मंडी में खरीद शुरू होने के बाद किसान पहले की तरह अपनी उपज बेच सकेंगे।

दिवाली के चलते कस्बे की कृषि उत्पादन मंडी समिति में शनिवार से बुधवार तक अवकाश रहेगा। इस दौरान धान और बाजरा की खरीद भी पूरी तरह बंद रहेगी।