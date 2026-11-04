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Aligarh News: जनगणना में अब खुद दर्ज करें परिवार की जानकारी, 16 नवंबर से शुरू होगा स्व-गणना अभियान

Wed, 04 Nov 2026 02:42 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:42 PM IST
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census data and information
एस एस पी नीरज कुमार जादौन को जनगणना प्रपत्र देते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार स्रोत
एसएसपी की अपील, मूल निवास नहीं वर्तमान ठिकाने पर कराएं गणना
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अलीगढ़। जनगणना-2027 की तैयारियों के बीच 16 नवंबर से जिले में स्व-गणना अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत नागरिक 30 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पुलिसकर्मियों और जनपदवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है।

एसएसपी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने मूल निवास या गृह जिले के बजाय वर्तमान सामान्य निवास स्थान के आधार पर अपनी और अपने परिवार की गणना कराएं। इससे दोहरी गणना की आशंका दूर होगी और कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूटने नहीं पाएगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, परिजनों और आसपास के लोगों को भी स्व-गणना के लिए प्रेरित करने को कहा।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना, एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर गणना और पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण गणना का कार्य किया जाएगा।
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एसएसपी ने कहा कि जनगणना देश के विकास, संसाधनों के नियोजन और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की सही और पूर्ण जानकारी दर्ज होना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेकर जनगणना-2027 को सफल बनाने की अपील की।
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