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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Celebrated the Karwa Chauth festival

Aligarh News: महिला जागृति मंच ने करवाचौथ उत्सव मनाया

Sat, 31 Oct 2026 02:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:45 AM IST
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Celebrated the Karwa Chauth festival
करवाचौथ उत्सव में उपस्थित महिलाएं।  - फोटो : photo
महिला जागृति मंच ने करवाचौथ के पावन अवसर पर सासनी गेट स्थित एक होटल में भव्य उत्सव का आयोजन किया।
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मुख्य अतिथि मोना गुप्ता, नेहा वार्ष्णेय, मर्यादा वार्ष्णेय, ऊषा वार्ष्णेय, लक्ष्मी वार्ष्णेय और इंदु वार्ष्णेय थीं। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।


अध्यक्ष रविता वार्ष्णेय ने सभी अतिथियों और सदस्यों का स्वागत किया। उत्सव के दौरान एकल नृत्य और युगल नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। युगल नृत्य में सपना रचना की जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। एकल नृत्य में लवली प्रथम, रीना द्वितीय और नीता तृतीय रहीं। कैटवॉक प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इसमें ब्यूटीफुल सखी अर्चना और करवाचौथ क्वीन ममता का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया।
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