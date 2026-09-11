Aligarh News: रैगिंग का विरोध करने पर बीएससी नर्सिंग के छात्र के साथ मारपीट

विज्ञापन

गभाना के मढ़ौला गांव के रहने वाले हिमांशु, जो कॉलेज में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे तभी एक सीनियर छात्र ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि रैगिंग का दबाव बनाते हुए सीनियर ने अपने तीन अन्य साथियों को भी बुला लिया और हिमांशु पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का पीड़ित छात्र ने अपने मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।घटना के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। सीओ धनंजय कुमार के मुताबिक पीड़ित हिमांशु की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी हर्षित और तीन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो