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खासकर रात के समय दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर और आसपास के शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने बृहस्पतिवार को सारसौल बस स्टैंड पर खड़ी बसों की पड़ताल की। इस दौरान अलीगढ़ डिपो की बस संख्या यूपी 87 टी-1974, नोएडा डिपो की यूपी 78 एफएन-4768 और यूपी 78 एफएन-5372 तथा नरौरा डिपो की यूपी 81 बीटी-6589 बसों में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। कई बसों में कोहरे और बारिश के दौरान चालक के सामने वाले शीशे से पानी हटाने वाले वाइपर भी उखड़े हुए मिले।सुबह के सफर में भी बढ़ रही मुश्किलमसूदाबाद और सारसौल बस स्टैंड से बसों में सवार होकर यात्री गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं लेकिन टूटी खिड़कियां उनके सफर को मुश्किल बना रही हैं। ठंडी हवा सीधे यात्रियों के शरीर से टकराती हैं। कोई खिड़की पर कपड़ा लगाकर हवा रोकने की कोशिश करता है तो कोई चादर और शॉल में खुद को लपेटकर बैठता है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। सुबह और रात में ठंडी हवाएं मुश्किलें बढ़ा देती हैं। सर्दी का असर अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में समय रहते बसों की खिड़कियों के शीशे दुरुस्त नहीं कराए गए तो आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।बसों के शीशे, रबर, खिड़की, दरवाजे और वाइपर बदलने के लिए वर्कशॉप व डिपो इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं। कोई भी बस बिना शीशे या टूटे दरवाजे के मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।सत्येंद्र वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक