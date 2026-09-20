Aligarh News: बास्केटबॉल कोर्ट पर करा दिया मुक्केबाजों का ट्रायल

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जिला स्तरीय ट्रायल के बाद अब 22 सितंबर को मंडलीय ट्रायल होगा। अलीगढ़ में 12 से 17 अक्तूबर तक राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता होगी। खेल जानकारों का कहना है कि रिंग के बजाय कोर्ट पर ट्रायल खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। इस संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता ने बताया कि बॉक्सिंग रिंग खराब होने के कारण बास्केटबॉल कोर्ट पर ट्रायल कराया गया। रिंग की दशा सुधारने के लिए खेल निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

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जिस जगह मुक्केबाजों की तैयारी और मुकाबले होने चाहिए, उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को बॉक्सिंग ट्रायल के लिए रिंग ही उपलब्ध नहीं थी। खराब पड़ी बॉक्सिंग रिंग के चलते जिला स्तरीय ट्रायल बास्केटबॉल कोर्ट पर कराना पड़ा। यहां टीना पाल, प्रियंका और तनु बघेल समेत खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया।