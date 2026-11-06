Aligarh News: भाजपा नेताओं के दो गुटों में सड़क पर चले लाठी-डंडे, पुलिस पर भी हमला

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पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि इगलास विधायक के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बधाई से जुड़े पोस्ट पर मंडल उपाध्यक्ष चौधरी कमल किशोर और मदन शर्मा और पक्ष में तकरार हुई। जिसके बाद मामला बवाल तक पहुंच गया।कस्बा चौकी प्रभारी गंगाराम गंगवार ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि बुधवार रात करीब 8:15 बजे वह दरोगा सहवीर सिंह, हेड कांस्टेबल जबर सिंह, कांस्टेबल अंकित कुमार, शेखर, प्रिंस, हर्षपाल और प्रमोद कुमार के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। पुलिस टीम मुख्य चौराहे पर पहुंची तो देखा कि दो पक्षों में लाठी-डंडों से संघर्ष हो रहा है। दोनों पक्ष के लोग गाली-गलौज करते हुए एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे।पुलिस ने झगड़ा शांत कराने और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया। इस पर आरोपियों ने पुलिस टीम से धक्का-मुक्की करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें चौकी प्रभारी गंगाराम गंगवार, एसआई अजीत सिंह व अर्जुन सिंह अंजाना, हेड कांस्टेबल जबर सिंह व प्रमोद कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों पक्षों के लोग भी मारपीट में घायल हुए।मची भगदड़, गिरे दुकानों के शटर, वीडियो वायरलघटना से क्षेत्र में भगदड़ मच गई। व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। पुलिस ने तीन आरोपी मोनू चतुर्वेदी, विजय चौधरी और जय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। घटना का तीन मिनट 40 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ है।फोन पर विवाद, चौराहे पर आने के लिए ललकाराभाजपा नेता मदन शर्मा का कहना है कि ढाई माह पहले उन्होंने इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी के जन्मदिन पर शुभकामना संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। आरोप है कि चौधरी कमल किशोर ने उन्हें फोन कर पोस्ट हटाने के लिए दबाव बनाया। इन्कार करने पर धमकी देने लगे। बुधवार को इसी बात पर दोनों में फोन पर विवाद हुआ। एक-दूसरे को ललकारने पर दोनों पक्षों के लगभग 15-15 लोग मुख्य चौराहे पर लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और उनमें संघर्ष हुआ।इन पर दर्ज की गई प्राथमिकीपुलिस ने इस मामले में एक पक्ष के चौधरी कमल किशोर, आकाश, विजय चौधरी, रेंकू उर्फ चाचा निवासी गांव व्यौहरा और जय चौधरी निवासी गांव खेड़िया गुरुदेव व दूसरे पक्ष के मदन शर्मा निवासी गांव रामपुर कनेटपुर, तरुण उपाध्याय निवासी गांव असावर, जीतू ठाकुर निवासी चंपा कॉलोनी, ईशु उपाध्याय उर्फ माधव और मोनू चतुर्वेदी उर्फ एसटीडी निवासी इगलास समेत 20 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की है।वर्जनफोन पर बात करते हुए विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आकर झगड़ा करने लगे थे। इस मामले में संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य नामजदों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। अज्ञात आरोपियों की वीडियो आदि के जरिये पहचान की जा रही है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।संजीव कुमार शर्मा, सीओ इगलास