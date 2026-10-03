अलीगढ़ सड़क हादसा: ट्रैक्टर की टक्कर से नोएडा जा रहे बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर घायल

गभाना के जीटी रोड स्थित पचपेड़ा मोड़ पर शुक्रवार की देर रात करीब 1:30 बजे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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गभाना थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मैनपुरी जनपद के थाना बरनाहल के गांव दलेल नगर निवासी सुंदरवीर (28) पुत्र महाराज सिंह शुक्रवार को बाइक से नोएडा जा रहे थे। नोएडा में वह गाड़ी चलाने का काम करते थे। देर रात पचपेड़ा मोड़ के पास पीछे से ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायल को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के तत्काल बाद परिजन को खबर दे दी गई थी, जिस पर अलीगढ़ पहुंच गए थे। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को अपने साथ ले गए।