Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   AMU VC Invites Students Union Leaders For Tea

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी: वीसी ने किया चाय पर आमंत्रित, छात्रसंघ के पदाधिकारियों से की मुलाकात

Tue, 10 Nov 2026 02:53 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 02:53 PM IST
सार

एएमयू में यह पुरानी परंपरा रही है कि छात्रसंघ चुनाव के बाद कुलपति नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को चाय पर आमंत्रित करती हैं। इस दौरान छात्रसंघ की भूमिका, जिम्मेदारियों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ उसके समन्वय पर चर्चा की जाती है।

विज्ञापन
AMU VC Invites Students Union Leaders For Tea
एएमयू वीसी और छात्रसंघ पदाधिकारी - फोटो : स्वयं

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) छात्रसंघ के निर्वाचित पदाधिकारियों ने सोमवार को कुलपति प्रो. नईमा खातून से मुलाकात की। कुलपति ने छात्रसंघ अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ नोमान, उपाध्यक्ष नशरा नईम और सचिव मोहम्मद हमदान को चाय पर आमंत्रित किया। इस मुलाकात के साथ ही नए छात्रसंघ की यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ औपचारिक संवाद प्रक्रिया भी शुरू हो गई।

विज्ञापन


एएमयू में यह पुरानी परंपरा रही है कि छात्रसंघ चुनाव के बाद कुलपति नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को चाय पर आमंत्रित करती हैं। इस दौरान छात्रसंघ की भूमिका, जिम्मेदारियों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ उसके समन्वय पर चर्चा की जाती है। पदाधिकारियों को बताया जाता है कि छात्रसंघ यूनिवर्सिटी प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करता है। आठ साल बाद हुए चुनाव में नई टीम के गठन से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक प्रतिनिधित्व मिला है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed