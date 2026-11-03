एएमयू: 70 घंटे बाद साबिर का नामांकन निरस्त, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व सचिव पद प्रत्याशी आज देंगे फाइनल स्पीच

एएमयू छात्रसंघ चुनाव में नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूनानी मेडिसिन संकाय से एएमयू कोर्ट सदस्य पद के प्रत्याशी मोहम्मद साबिर हुसैन का नामांकन करीब 70 घंटे बाद रद्द कर दिया गया। खास बात यह है कि 29 अक्तूबर को जांच में उनका परचा वैध पाया गया था। इसके बाद 31 अक्तूबर को उन्हें चुनाव के लिए क्रमांक संख्या छह भी आवंटित कर दिया गया था।

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मोहम्मद साबिर हुसैन ने 29 अक्तूबर को एएमयू कोर्ट सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके परचे पर कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि साबिर आठ साल से अधिक समय से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वह चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखते। इस मुद्दे पर विद्यार्थियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया और नामांकन रद्द करने की मांग उठाई।29 अक्तूबर को शाम चार बजे नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें साबिर का परचा सही पाया गया। इसके दो दिन बाद उन्हें क्रमांक संख्या छह आवंटित कर दिया गया। हालांकि, सोमवार सुबह 10 बजे मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने बताया कि जांच के बाद नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया गया।नामांकन निरस्त होने की सूचना मिलते ही विद्यार्थियों में नाराजगी फैल गई। कुछ विद्यार्थियों ने यूनियन हॉल के गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। इससे परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। मामले को लेकर एएमयू कोर्ट के कुछ प्रत्याशी कुलपति से मिलने भी पहुंचे। विद्यार्थियों का सवाल है कि जब नामांकन पत्रों की जांच में परचा वैध पाया गया और प्रत्याशी को चुनावी क्रमांक भी आवंटित कर दिया गया था, तो करीब 70 घंटे बाद उसे निरस्त करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया और नामांकन जांच को लेकर कैंपस में चर्चा तेज हो गई है।