अलीगढ़: खेरेश्वर मंदिर में आपत्तिजनक वस्तु चढ़ाई, दूसरी बार आया तो दबोचा, लोधा थाने पर हंगामा

अलीगढ़ के लोधा थाना अंतर्गत खेरेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह एक सिरफिरे ने माहौल बिगाड़ने की घिनौनी कोशिश की। धोर्रा माफी निवासी एक व्यक्ति ने मंदिर परिसर में 31 अक्तूबर को आपत्तिजनक वस्तु चढ़ा दी। दोबारा आज फिर मंदिर आने पर मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने त्वरित सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपी को दबोच लिया।

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घटना के बाद आक्रोशित लोग और करणी सेना के कार्यकर्ता आरोपी को पकड़कर सीधे लोधा थाने पहुंचे, जहां थाने के बाहर जमकर हंगामा किया गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें शहर की शांति और भाईचारे को आहत करने के लिए सोची-समझी साजिश के तहत की जा रही हैं। उन्होंने आरोपी के खिलाफ तुरंत कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर पहुंचे करणी सेना के ज्ञानेंद्र सिंह और मंदिर के पुजारी भोले पंडित ने पुलिस अधिकारियों को तहरीर दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उन्होंने दो टूक कहा कि शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा रखने वाले ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो सके।हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर मुस्तैद हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे आरोपी का अपना दुराशय था या उसने किसी अन्य के इशारे पर शहर का माहौल अशांत करने के लिए यह घृणित कृत्य किया। फिलहाल, इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी प्राथमिक विद्यालय का निलंबित शिक्षक है। एएसपी आइपीएस सृष्टि जैन थाने पहुंची। उनका कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।