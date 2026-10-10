जीत, जेन-जी और जश्न: एएमयू में छात्रसंघ चुनाव के लिए 19 दिन का आंदोलन, 10 कारण जिनसे मिली छात्रों को जीत

कारण-09

एएमयू प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल

भूख हड़ताल लंबा खिंचने और समाधान में देरी को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर एएमयू प्रशासन की आलोचना हुई। अमानवीय व्यवहार पर उठे सवालों ने प्रशासन की छवि और संवाद के तरीके पर बहस तेज की। लगातार सार्वजनिक आलोचना के बीच प्रशासन के सामने केवल आंदोलन खत्म कराने की नहीं, बल्कि छात्रों का भरोसा बहाल करने की चुनौती भी थी।



कारण-10

सर सैयद डे की तैयारियों का बढ़ा दबाव

सर सैयद डे की तैयारियों के दौरान आंदोलन का जारी रहना यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए अतिरिक्त चुनौती बना। परिसर में तनाव, पढ़ाई का प्रभावित होना और लगातार आलोचना के बीच आयोजन की तैयारियां भी प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे माहौल में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव से गतिरोध खत्म करने का रास्ता खुला।



एएमयू में लगे पूर्वांचल जिंदाबाद के नारे

छात्रसंघ चुनाव सहित सभी मांगें मान लिए जाने के बाद डक पॉन्ड पर छात्रों ने पूर्वांचल जिंदाबाद और जय पूर्वांचल के नारे लगाए। यह नारा सुनकर पश्चिमी यूपी के छात्रों को बुरा भी लगा। कई छात्र वहां से चले भी गए। जेन-जी के आंदोलन के दबाव में कुलपति ने प्रो. नवेद खान को हटाकर जिन्हें प्रो. मोहम्मद नफीस अंसारी को नया प्रॉक्टर बनाया है। प्रो. मोहम्मद नफीस अंसारी बिहार से आते हैं। भूख हड़ताल पर बैठने वाले यासिर फहद भी पूर्वांचल यानी बलरामपुर जिले के पचपेड़वा के हैं। यही वजह है कि आंदोलन की जीत को छात्रों ने पूर्वांचल के साथ जोड़ा और नारेबाजी की।



प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे एएमयू के विधि छात्र समेत कई हिरासत में

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के विधि छात्र अमजद अली उर्फ सिवान समेत कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी मेडिकल चौकी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अमजद अली उर्फ सिवान के साथ अन्य छात्र भी जंतर-मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के चलते छात्र दिल्ली रवाना नहीं हो सके।