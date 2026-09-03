फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   AMU student Soban selected for the Indian skate team

Aligarh News: एएमयू के छात्र सोबान का भारतीय स्केट टीम में चयन

Thu, 03 Sep 2026 02:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
AMU student Soban selected for the Indian skate team
सोबान। - फोटो : samvad
एएमयू स्कूल के कक्षा-11 के छात्र सोबान मीर खान का चयन विश्व स्केट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वह अंडर-19 वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विज्ञापन


इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश से सोबान का अकेले चयन हुआ है। विश्व स्केट चैंपियनशिप का आयोजन दो से 18 अक्तूबर तक असंसियन पैराग्वे में होगा। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद सोबान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन


पढ़ाई के साथ वह लंबे समय से स्केटिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सोबान के भारतीय टीम में चयन की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल है। सोबान समाजसेवी आजम मीर खान के पुत्र हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed