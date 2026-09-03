Aligarh News: एएमयू के छात्र सोबान का भारतीय स्केट टीम में चयन

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इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश से सोबान का अकेले चयन हुआ है। विश्व स्केट चैंपियनशिप का आयोजन दो से 18 अक्तूबर तक असंसियन पैराग्वे में होगा। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद सोबान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।पढ़ाई के साथ वह लंबे समय से स्केटिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सोबान के भारतीय टीम में चयन की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल है। सोबान समाजसेवी आजम मीर खान के पुत्र हैं।