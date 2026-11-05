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Aligarh News: ताइक्वांडो में अलीगढ़ को मिली प्रथम ट्रॉफी

Thu, 05 Nov 2026 02:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:56 AM IST
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Aligarh wins its first trophy in Taekwondo
विजेता खिलाड़ी। - फोटो : self
जयपुर में 30, 31 अक्तूबर व एक नवंबर को आयोजित 7वीं इंडिपेंडेंस कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अलीगढ़ की टीम ने प्रथम ट्रॉफी जीती। कुल 51 पदक हासिल किए। इनमें 17 स्वर्ण, 23 रजत व 11 कांस्य पदक शामिल हैं।
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दुर्गेश, निशिका, परी सिंह, चंचल, छवि, हर्षिता, हिमांशु, अशर, जय, वीर, अनन्या, भावना, शिक्षा, कार्तिक, डिम्पल, सारांश, अभिषेक ने स्वर्ण पदक जीता। जैश्वी प्रजापति, तन्वी, अवनी सिंह कत्यार, तनु, वंशिका, सगुन, आयुषी, अनुष्का, तमन्ना, शगुन, अंजलि, निधि, आराध्या, अलीफ्शा, आयुष प्रजापति, ख्याति, ईशान, वंशिका, अनीता, प्रिया, नमामि, भावना, अनुष्का ने रजत पदक जीता। साक्षी, शिवानी, लक्ष्मी, वंशिका, कनिष्का, अनु, संजना, नंदिनी, प्राची, गुंजन एवं नैना ने कांस्य पदक जीता। अलीगढ़ युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन की अध्यक्ष दीप्ति सिंह व एसोसिएशन के तकनीकी निदेशक संदीप सागर ने खिलाड़ियों को बधाई दी। इस सफलता में कोच रिचा कश्यप, निशा सिंह, कांछी वार्ष्णेय, तृषा शर्मा, भूमिका का विशेष योगदान रहा।
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