रिंगरोड: जमीन खरीद के लिए दिल्ली से जारी हुई अधिसूचना, अब होगा अधिग्रहण, अलीगढ़ के ये 37 गांव शामिल

छह लेन का होगा नियंत्रित प्रवेश वाला हाईवे

अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने अलीगढ़ जिले में करीब 33.380 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह परियोजना रिंग रोड के रूप में विकसित की जानी प्रस्तावित है। अधिसूचना में सड़क के निर्माण के साथ उसके रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक भूमि को भी अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल किया गया है। परियोजना के लिए चिह्नित जमीन में केवल निजी कृषि भूमि ही नहीं है। गाटावार विवरण में अलग-अलग प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। कई जगह निजी कृषि भूमि दर्ज है, जबकि कुछ गाटों में सरकारी नाली, सड़क, चकरोड, आबादी, बंजर और परती जैसी भूमि भी दर्ज है।



अधिसूचना के बाद शुरू हुआ आपत्ति का चरण

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अभी संबंधित भूमि पर अधिकार रखने वाले लोगों के लिए आपत्ति का अवसर भी खुला है। अधिसूचना के अनुसार जिस व्यक्ति का संबंधित जमीन में कोई हित है, वह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर प्रस्तावित अधिग्रहण अथवा जमीन के उपयोग को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (जेओ), अलीगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे। संबंधित व्यक्ति स्वयं या अपने विधिक पेशेवर के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। आपत्तियों की सुनवाई और उन पर निर्णय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिग्रहण की अगली कार्रवाई आगे बढ़ेगी।