अलीगढ़: क्षत्रिय करणी सेना युवा जिलाध्यक्ष पर हमले में दो गिरफ्तार, एफआईआर में 100 से अधिक अज्ञात का जिक्र

सचिन राघव का करणी सेना से कोई संबंध नहीं : गौरव राज

सचिन राघव के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में करणी सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गौरव राज चौहान ने कहा कि सचिन राघव का संगठन करणी सेना पंजीकृत से कोई संबंध नहीं है। शुक्रवार को रामघाट रोड स्थित एक स्कूल में प्रेसवार्ता में गौरव राज चौहान ने कहा कि सचिन राघव संगठन के सदस्य या किसी पद पर नियुक्त पदाधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत टिप्पणी या सोशल मीडिया गतिविधि के लिए संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।



गौरव चौहान ने कहा कि यदि सचिन राघव ने किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत होगी। प्रेसवार्ता में पदाधिकारियों ने घटना को लेकर भीम आर्मी से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए और कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में प्रेसवार्ता में कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की जानकारी नहीं दी गई। जिलाध्यक्ष सुमित तोमर ने कहा कि संगठन इस प्रकरण को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में जल्द महासभा आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठन की स्थिति स्पष्ट करने के साथ कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान का संदेश दिया जाएगा।



इस मौके पर वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौहान, प्रदेश प्रवक्ता दिनकर परिहार, प्रदेश महामंत्री युवा शक्ति अंकित सैनी और बृज युवा शक्ति प्रांत अध्यक्ष आशीष चौहान भी मौजूद रहे। इस मामले में सचिन राघव का कहना है कि उनका संगठन क्षत्रिय करणी सेना है। गौरव चौहान कौन हैं, उनको वह नहीं जानते हैं।