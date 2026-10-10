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Aligarh News: गंगा स्नान के लिए आज चलेगी विशेष ट्रेन

Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
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A special train will run today for the holy dip in the Ganges
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने अलीगढ़-राजघाट नराैरा के बीच शनिवार को अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
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ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन से सुबह 05:40 बजे रवाना होकर मंजूरगढ़ी, हरदुआगंज, सुनामई हाल्ट, गोधा हाल्ट, अतरौली रोड, धरमपुर हाल्ट और डिबाई पर ठहरेगी। ट्रेन सुबह 07:15 बजे राजघाट नराैरा पहुंचेगी। वापसी में राजघाट नराैरा से सुबह 08:15 बजे चलेगी। डिबाई, धरमपुर हाल्ट, अतरौली रोड, गोधा हाल्ट, सुनामई हाल्ट, हरदुआगंज और मंजूरगढ़ी पर ठहराव लेते हुए सुबह 09:55 बजे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी। पितृ अमावस्या होने के कारण इन ट्रेनों में यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। संवाद
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