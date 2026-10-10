Aligarh News: गंगा स्नान के लिए आज चलेगी विशेष ट्रेन

विज्ञापन







ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन से सुबह 05:40 बजे रवाना होकर मंजूरगढ़ी, हरदुआगंज, सुनामई हाल्ट, गोधा हाल्ट, अतरौली रोड, धरमपुर हाल्ट और डिबाई पर ठहरेगी। ट्रेन सुबह 07:15 बजे राजघाट नराैरा पहुंचेगी। वापसी में राजघाट नराैरा से सुबह 08:15 बजे चलेगी। डिबाई, धरमपुर हाल्ट, अतरौली रोड, गोधा हाल्ट, सुनामई हाल्ट, हरदुआगंज और मंजूरगढ़ी पर ठहराव लेते हुए सुबह 09:55 बजे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी। पितृ अमावस्या होने के कारण इन ट्रेनों में यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। संवाद

विज्ञापन

अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने अलीगढ़-राजघाट नराैरा के बीच शनिवार को अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।