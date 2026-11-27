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गांव कासिमपुर निवासी पप्पू सिंह के बेटे कुमति की बृहस्पतिवार को कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर में बारात जानी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच दूल्हे का छोटा भाई विकास कुमार (18) अपने दोस्त लवकुश (22) पुत्र कुंवरपाल निवासी गांव शाहगढ़ को बरात में ले जाने के लिए बाइक से लेने गया था। दोनों दोस्त रात करीब आठ बजे कासिमपुर लौट रहे थे। गांव के मोड़ के पास अज्ञात वाहन उनकी बाइक में टक्कर मारकर भाग गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की खबर जैसे ही मिली, शादी वाले घर में कोहराम मच गया। दूल्हे के छोटे भाई की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्राम प्रधान इंद्रपाल लोधी के मुताबिक, हादसे के बाद खुशियां मातम में बदल गईं, इसलिए बरात नहीं जा सकी। अब परिवार के पांच लोगों को भेजकर रस्म अदायगी कर दुल्हन की विदाई की बात चल रही है।उधर, हादसे से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगाकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। सीओ बरला संजीव कुमार तोमर ने बताया कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।