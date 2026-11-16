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Aligarh News: कलियानपुर रानी में दौड़ प्रतियोगिता हुई

Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
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A running competition was held in Kaliyanpur Rani.
कलियानपुर रानी गांव में दौड़ प्रतियोगिता हुई। शुभारंभ गौरव राजपूत ने फीता काटकर किए। 1600 मीटर की दौड़ में आयुष कदौली पहले स्थान पर रहे। रामवीर नगला दलू दूसरे और जादू सिंह नरौना 12 नंबर तीसरे स्थान पर रहे।
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800 मीटर बालिका वर्ग की दौड़ में प्राची राजपूत पहले, पूजा राजपूत दूसरे और करिश्मा तीसरे स्थान पर रहीं। 400 मीटर बालक वर्ग की दौड़ में विशाल पहले, राजा दूसरे और विशाल राजपूत तीसरे स्थान पर पहुंचे। 100 मीटर दौड़ में प्रथम संजय, द्वितीय रोहित और तृतीय स्थान पर अवनीश रहे। मुकेश कुमार, शीलेंद्र कुमार, कमल सिंह, तिलक सिंह, गजेंद्र सिंह, पवन गौड़, अनिल कुमार, महेश कुमार, राजपाल सिंह मौजूद रहे।
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