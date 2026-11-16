Aligarh News: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, महिला झुलसी

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वहीं परिजन ने जलता हुआ सिलिंडर हड़बड़ी में घर से निकालकर बाहर गली में फेंक दिया। इससे गली में आसपास घरों के लोग सिलिंडर फटने की दहशत में पत्नी-बच्चों सहित अपने-अपने घर छोड़कर दूर भाग गए। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस के साथ दमकल ने शाम करीब सात बजे सिलिंडर में लगी आग बुझाई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और अपने घर लौटे।बताते हैं कि जिस समय सिलिंडर में आग लगी घर पर संतोषी देवी के अलावा उनकी बेटा-बेटी मौजूद थे। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दमकल ने सिलिंडर में लगी आग बुझाई।