Aligarh News: अब नहीं गूंजती... कचरा वाला आया की आवाज

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अकराबाद ब्लॉक क्षेत्र में 65 ग्राम पंचायतें आती हैं। हर एक कंचन केंद्र के निर्माण में तीन से चार लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है। गांवों में तथा कूड़ा-कचरा उठाने के लिए 53 ई-रिक्शा खरीदे गए। प्रत्येक ई-रिक्शा की कीमत सवा से डेढ़ लाख रुपये तक रही है। इतना सरकारी धन खर्च होने के बावजूद भी गांव का कूड़ा कचरा कंचन केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जहां पहुंच रहा है वहां उसका निस्तारण नहीं हो रहा है।गांव टुआमई, ईरखिनी, मंडनपुर, दिनावली व सुहावली समेत अकराबाद कस्बा में साफ-सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब है। गांवों के अंदर और बाहर मुख्य मार्गों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए ई-रिक्शा खड़े-खड़े जंग खा रहे हैं। गांव की गली-मोहल्ले की नालियां कीचड़ से अटी पड़ी हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी मनमानी करते हैं। पंचायत के जिम्मेदार भी अनदेखी किए हुए हैं। जलभराव से मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिनसे बीमारियां पनपने का खतरा बना हुआ है। गंदगी के ढेर और उसमें उठने वाली बदबू से लोग परेशान होते हैं।यह है हकीकत65 ग्राम पंचायत हैं अकराबाद ब्लॉक में62 गांवों में बने कंचन कूड़ा निस्तारण केंद्र3 गांवों में भूमि विवाद के चलते नहीं बने केंद्र53 ई-रिक्शा कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए थेजिन ग्राम पंचायतों में अव्यवस्था मिली तो ग्राम प्रशासक एवं पंचायत सचिव से बात कर गंदगी को जल्द ही साफ कराने का प्रयास करेंगे। -सुरेश चंद्र गुप्ता, खंड विकास अधिकारी।ग्रामीणों की जुबानी...-जीटी रोड के मुख्य चौराहे के आसपास सड़क के किनारे कूड़ा और गंदगी है। आसपास के लोगों को परेशानी होती है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। -भंवरपाल सिंह, अकराबाद-कीचड़ और गंदगी से नालियां भरी पड़ी हैं। सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। साफ-सफाई के बारे के किसी का कोई ध्यान नहीं है। शिकायत पर सुनवाई नहीं होती। -सत्यपाल सिंह, गांव दिनावली-एक साल पहले सुबह गांव की गलियों में एक आवाज गूंजती थी कि कचरा वाला आया...इस आवाज को सुनते ही लोग अपने घरों से कचरा गाड़ी तक जाते थे पर अब ऐसा नहीं है। -रवींद्र सोनी, सुहावली-गांव में साफ-सफाई नहीं होती है। गंदगी के ढेर चारों ओर लगे रहते हैं। सफाई कर्मचारी भी मनमानी करते हैं। इसके कारण सफाई कार्य प्रभावित रहता है। -शिशुपाल सिंह यादव, इरखिनी मंडनपुर