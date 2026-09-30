Aligarh News: 10 हजार फर्मों को मिली बड़ी राहत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:05 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:05 AM IST
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित मामलों में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्तूबर कर दी है। ऑडिट रिपोर्ट के अधीन आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है। इस फैसले से अलीगढ़ आयकर रेंज के चार जनपदों में कार्यरत 10 हजार फर्मों को बड़ी राहत मिली है। इसमें अलीगढ़, फर्रूखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज शामिल हैं।
इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सीए अवन कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों की ओर से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में वाद भी दायर किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह राहत दी गई है। समय सीमा बढ़ने का लाभ स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलेगा।
सीए आयुष वार्ष्णेय ने कहा कि अवधि बढ़ने से करदाताओं को ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न समय पर दाखिल करने में सुविधा होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पर्याप्त अवसर मिलेगा। अलीगढ़ आयकर रेंज में अलीगढ़, फर्रूखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज सहित चार जनपद शामिल हैं। पहले हाथरस और कासगंज इसमें भी शामिल थे, अब इन्हें आगरा आयकर रेंज में शामिल कर दिया गया है।
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इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सीए अवन कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों की ओर से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में वाद भी दायर किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह राहत दी गई है। समय सीमा बढ़ने का लाभ स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलेगा।
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सीए आयुष वार्ष्णेय ने कहा कि अवधि बढ़ने से करदाताओं को ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न समय पर दाखिल करने में सुविधा होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पर्याप्त अवसर मिलेगा। अलीगढ़ आयकर रेंज में अलीगढ़, फर्रूखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज सहित चार जनपद शामिल हैं। पहले हाथरस और कासगंज इसमें भी शामिल थे, अब इन्हें आगरा आयकर रेंज में शामिल कर दिया गया है।
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