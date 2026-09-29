शाबाश आगरा पुलिस: युवक को मौत के मुंह से खींच लाई, कुछ ही मिनटों में ऐसे बचाई जान; परिजनों ने जताया आभार

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आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सोमवार देर रात को एक सुसाइड पोस्ट डालकर आत्मघाती कदम उठाने जा रहे एक 29 वर्षीय युवक को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल बचा लिया। युवक ने देर रात अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि 'यारों आज हमारा लास्ट दिन है, यारों गलती हो गयी माफ करना'। पोस्ट वायरल होते ही एसीपी अछनेरा शैलेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और युवक को समय रहते ट्रैक कर बचा लिया।