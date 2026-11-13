Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Youth Attacked by Former Colleague and Associates Over Money Dispute in Agra

दुस्साहस: युवक को बीच सड़क पर पीटा, पूर्व सहकर्मी ने इसलिए बोला हमला; प्राथमिकी हुई दर्ज

Fri, 13 Nov 2026 03:04 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 03:04 PM IST
सार

आगरा के रामबाग सब्जी मंडी के पास रुपयों के लेन-देन के विवाद में युवक सुशांक पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि पूर्व सहकर्मी ने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर उसे घेरकर पीटा और जान से मारने की कोशिश की।
 

विज्ञापन
Youth Attacked by Former Colleague and Associates Over Money Dispute in Agra
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में रामबाग सब्जी मंडी के पास पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि पूर्व सहकर्मी ने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर यह वारदात की है। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं।
विज्ञापन


ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-2, नुनिहाई निवासी सुशांक ने पुलिस को बताया कि बुधवार को शाम करीब चार बजे वह अपनी बुआ के घर सीतानगर जा रहे थे। रामबाग सब्जी मंडी के पास उन्हें पूर्व सहकर्मी शिवांग चौधरी उर्फ दीपक मिल गया। आरोप है कि शिवांग ने पुराने रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि वह पहले ही हिसाब चुकता कर चुका था।
विज्ञापन


इसके बावजूद आरोपी ने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। पीड़ित ने हमलावरों पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed