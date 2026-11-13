दुस्साहस: युवक को बीच सड़क पर पीटा, पूर्व सहकर्मी ने इसलिए बोला हमला; प्राथमिकी हुई दर्ज

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ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-2, नुनिहाई निवासी सुशांक ने पुलिस को बताया कि बुधवार को शाम करीब चार बजे वह अपनी बुआ के घर सीतानगर जा रहे थे। रामबाग सब्जी मंडी के पास उन्हें पूर्व सहकर्मी शिवांग चौधरी उर्फ दीपक मिल गया। आरोप है कि शिवांग ने पुराने रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि वह पहले ही हिसाब चुकता कर चुका था।इसके बावजूद आरोपी ने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। पीड़ित ने हमलावरों पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।