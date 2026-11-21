एसएन की ओपीडी में मरीजों की मुसीबत: एक्सरे मशीन बंद, जांच के लिए भटक रहे मरीज; जानें प्राचार्य ने क्या कहा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 12:56 PM IST
सार
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लगी एक्सरे मशीन बिजली की तकनीकी खराबी के कारण दो-तीन दिन से बंद है। रोजाना 250 से अधिक मरीज प्रभावित हो रहे हैं। कई मरीज बिना जांच लौट रहे हैं तो कुछ को निजी सेंटरों पर जाना पड़ रहा है।
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विस्तार
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लगी एक्सरे मशीन बिजली की तकनीकी खामी के कारण काम नहीं कर रही है। इससे मरीजों के एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। तमाम मरीजों को बिना जांच के ही लौटना पड़ा। इससे इलाज में परेशानी हो रही है। ओपीडी में ऐसे भी मरीज रहे, जिन्होंने निजी सेंटर में एक्सरे कराना पड़ा।
एसएन की ओपीडी में रोजाना औसतन तीन हजार से अधिक मरीज आ रहे हैं। इसमें ओपीडी में ही एक्सरे सेंटर बना है। यहां पर हड्डी रोग और मेडिसिन विभाग से रोजाना 250 से अधिक मरीज एक्सरे कराने के लिए आते हैं। मशीन दो-तीन दिन से कार्य नहीं कर रही है। इस कारण एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। मरीजों को मशीन खराब बताते हुए तारीख दी जा रही है। कई मरीज ऐसे भी थे, जो दूरदराज से आए, वह निजी सेंटरों पर जांच कराने के लिए गए। दूरदराज से आने वालों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।
टेढ़ी बगिया निवासी ओमवती ने बताया कि घुटने में चोट लगने पर एसएन के हड्डी रोग विभाग में दिखाया। दवा लिखने के साथ डॉक्टर ने पर्चे पर एक्सरे लिखा है। सेंटर पर गई तो बताया एक्सरे नहीं हो पाएगा, बाद में आना। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि ओपीडी की एक्सरे मशीन बिजली से संबंधित तकनीकी कमी के कारण काम नहीं कर रही है। मशीन चालू करते ही शटडाउन हो जाता है। इसे ठीक कराने के लिए टोरंट कंपनी से पत्राचार किया गया है। एक-दो दिन में परेशानी ठीकी हो जाएगी। रेडियो डायग्नोसिस में एक्सरे हो रहे हैं।
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एसएन की ओपीडी में रोजाना औसतन तीन हजार से अधिक मरीज आ रहे हैं। इसमें ओपीडी में ही एक्सरे सेंटर बना है। यहां पर हड्डी रोग और मेडिसिन विभाग से रोजाना 250 से अधिक मरीज एक्सरे कराने के लिए आते हैं। मशीन दो-तीन दिन से कार्य नहीं कर रही है। इस कारण एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। मरीजों को मशीन खराब बताते हुए तारीख दी जा रही है। कई मरीज ऐसे भी थे, जो दूरदराज से आए, वह निजी सेंटरों पर जांच कराने के लिए गए। दूरदराज से आने वालों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।
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टेढ़ी बगिया निवासी ओमवती ने बताया कि घुटने में चोट लगने पर एसएन के हड्डी रोग विभाग में दिखाया। दवा लिखने के साथ डॉक्टर ने पर्चे पर एक्सरे लिखा है। सेंटर पर गई तो बताया एक्सरे नहीं हो पाएगा, बाद में आना। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि ओपीडी की एक्सरे मशीन बिजली से संबंधित तकनीकी कमी के कारण काम नहीं कर रही है। मशीन चालू करते ही शटडाउन हो जाता है। इसे ठीक कराने के लिए टोरंट कंपनी से पत्राचार किया गया है। एक-दो दिन में परेशानी ठीकी हो जाएगी। रेडियो डायग्नोसिस में एक्सरे हो रहे हैं।
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