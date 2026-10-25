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Agra News: ताजमहल से कीड़ों के दाग मिटाने का काम शुरू

Sun, 25 Oct 2026 02:50 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:50 AM IST
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Work begins to remove insect stains from the Taj Mahal
ताजमहल पर कीड़ों के दाग हटाते हुए एएसआई साइंस ब्रांच के कर्मचारी।
आगरा। ताजमहल पर यमुना नदी की सिल्ट और गंदगी के कारण पनपे कीड़े गोल्डी काइरोनोमस के दागों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा ने ने यमुना किनारे की उत्तरी दीवार पर चमेली फर्श से संगमरमर की दीवारों पर जमा हरे और काले रंग के दागों की धुलाई शुरू की है।
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पहले चमेली फर्श पर मौजूद दागों को हटाया जाएगा। इसके बाद मुख्य गुंबद पर निकास द्वार के आसपास और आर्च पर काम शुरू कराया जाएगा। ऊंचाई वाले हिस्सों पर पाड़ लगाकर काम होगा। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने बताया कि हरे दागों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें कुछ वक्त लगेगा। अवकाश के दिनों में तेजी से ज्यादा कर्मियों को लगाकर सफाई कराई जाएगी।
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