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मंडल के दो अन्य जिलों फिरोजाबाद और मैनपुरी से एक भी खिलाड़ी ट्रायल देने नहीं पहुंची। ऐसे में चयन प्रक्रिया में आगरा और मथुरा की खिलाड़ियों की ही भागीदारी रही। ट्रायल की जिम्मेदारी स्टेडियम की कबड्डी कोच विजयलक्ष्मी ने संभाली। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखने के लिए ट्रायल आयोजित किया गया। हालांकि जिला कबड्डी संघ की ओर से भी चयनकर्ताओं के आने की बात कही गई थी, लेकिन संघ की ओर से कोई चयनकर्ता ट्रायल में नहीं पहुंचा। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। संवादआज अमरोहा के लिए रवाना होगी टीमअमरोहा में होने वाली सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीम बुधवार को आगरा से रवाना होगी। ट्रायल के बाद खिलाड़ियों की तैयारियां प्रतियोगिता को लेकर केंद्रित हो गई हैं।