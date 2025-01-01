Agra News: महिलाओं ने गरबा-डांडिया उत्सव मनाया

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बाह। शारदीय नवरात्र के समापन पर सोमवार को बाह में माथुर वैश्य महिला मंडल ने देवी दरबार में गरबा और डांडिया का उत्सव मनाया। महिलाएं भक्ति गीतों पर जमकर थिरकीं। महिला मंडल की अध्यक्ष कामना गुप्ता ने बताया कि डांडिया रास मां दुर्गा और महिषासुर के बीच प्रतीकात्मक युद्ध का रूप माना जाता है। मंडल की मंत्री प्रीती गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन मां दुर्गा की आराधना और भक्ति का एक पवित्र माध्यम है। मातारानी के पांडाल में महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य कर उनका आशीर्वाद लिया।