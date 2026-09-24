बैंकों में 28 से फिर हड़ताल: उच्चस्तरीय वार्ता भी बेनतीजा, पांच दिन काम की मांग पर अड़े बैंककर्मी

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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जिला संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि नई दिल्ली में उप मुख्य श्रमायुक्त की अध्यक्षता में यूएफबीयू, आईबीए और वित्त मंत्रालय के बीच हुई सुलह बैठक विफल रही। विज्ञापन



यूएफबीयू ने बैंक प्रबंधन पर स्केल-4, उससे ऊपर के अधिकारियों और प्रोबेशनरी अधिकारियों (पीओ) को हड़ताल में शामिल न होने के लिए धमकाने का कड़ा विरोध किया है। यूनियन ने इसे औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 84 के तहत अनुचित श्रम प्रथा करार देते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे दबाव के विपरीत परिणाम होंगे। विज्ञापन विज्ञापन



यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जिला संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि नई दिल्ली में उप मुख्य श्रमायुक्त की अध्यक्षता में यूएफबीयू, आईबीए और वित्त मंत्रालय के बीच हुई सुलह बैठक विफल रही।यूएफबीयू ने बैंक प्रबंधन पर स्केल-4, उससे ऊपर के अधिकारियों और प्रोबेशनरी अधिकारियों (पीओ) को हड़ताल में शामिल न होने के लिए धमकाने का कड़ा विरोध किया है। यूनियन ने इसे औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 84 के तहत अनुचित श्रम प्रथा करार देते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे दबाव के विपरीत परिणाम होंगे।

बैंकों में 28 से तीन दिन की हड़ताल तय हो गई है। बुधवार को बैंक और यूनियन के बीच उच्च स्तरीय वार्ता विफल हो गई। मार्च 2024 के समझौते के बावजूद सप्ताह में पांच दिन काम की मांग लागू न होने से नाराज बैंककर्मी हड़ताल करेंगे।