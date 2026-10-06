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गाली देने से रोका तो घर में घुसे आरोपी: महिला की पिटाई, थाने जाने पर गोली मारने की धमकी

Tue, 06 Oct 2026 02:13 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

आगरा के सौहल्ला क्षेत्र में गाली-गलौज का विरोध करने पर तीन लोगों पर महिला के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने थाने जाने पर गोली मारने की धमकी भी दी।
 

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Woman Assaulted After Objecting to Abuse, Accused Allegedly Threatened to Shoot Her
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के नगला कली के नरेश कुमार सोनी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन मंजू देवी सौहल्ला मोहल्ले की हैं। आरोप लगाया कि 1 अक्तूबर की शाम काम से घर पहुंचने पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें गाली दी। बहन ने मना किया तो प्रमोद, रवि और अजय घर में घुस आए। बहन की पिटाई की। आरोपियों ने थाने जाने पर गोली मारने की धमकी दी है। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 
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