गाली देने से रोका तो घर में घुसे आरोपी: महिला की पिटाई, थाने जाने पर गोली मारने की धमकी

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आगरा के नगला कली के नरेश कुमार सोनी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन मंजू देवी सौहल्ला मोहल्ले की हैं। आरोप लगाया कि 1 अक्तूबर की शाम काम से घर पहुंचने पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें गाली दी। बहन ने मना किया तो प्रमोद, रवि और अजय घर में घुस आए। बहन की पिटाई की। आरोपियों ने थाने जाने पर गोली मारने की धमकी दी है। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।