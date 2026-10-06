गाली देने से रोका तो घर में घुसे आरोपी: महिला की पिटाई, थाने जाने पर गोली मारने की धमकी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:13 PM IST
सार
आगरा के सौहल्ला क्षेत्र में गाली-गलौज का विरोध करने पर तीन लोगों पर महिला के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने थाने जाने पर गोली मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के नगला कली के नरेश कुमार सोनी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन मंजू देवी सौहल्ला मोहल्ले की हैं। आरोप लगाया कि 1 अक्तूबर की शाम काम से घर पहुंचने पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें गाली दी। बहन ने मना किया तो प्रमोद, रवि और अजय घर में घुस आए। बहन की पिटाई की। आरोपियों ने थाने जाने पर गोली मारने की धमकी दी है। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन