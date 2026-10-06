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आगरा: ठेल लगाने का हफ्ता नहीं दिया तो हमला, 5 हजार रुपये मांगे, मना करने पर बेटे का हाथ तोड़ा

Tue, 06 Oct 2026 02:12 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:12 PM IST
सार

प्रकाश नगर में सब्जी की ठेल लगाने वाली महिला ने पांच लोगों पर रोजाना रुपये मांगने और एक हफ्ते में पांच हजार रुपये देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने उसके छोटे बेटे से मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया।
 

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Woman Alleges Assault After Refusing Rs 5,000 Weekly Payment for Vegetable Cart
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के प्रकाश नगर की अंजली ने पुलिस को बताया कि वह पति चंद्रशेखर के साथ गली के नुक्कड़ पर सब्जी की ठेल लगाती है। आरोप लगाया कि मोहल्ले के अमित उर्फ बिल्लू, उसका बेटा अभि, भाई छोटू, दोस्त जीतू उर्फ जितेंद्र और नरेश उससे ठेल लगाने के बदले रोजाना 100 रुपये मांगते हैं।
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आरोपियों ने एक हफ्ते में 5000 रुपये की मांग की। मना करने पर 23 सितंबर की शाम आरोपियों ने छोटे बेटे प्रवीन की पिटाई की, जिससे उसका हाथ टूट गया। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। 
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