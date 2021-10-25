फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Wallpapers and PVC panels are outperforming expensive paints.

Agra News: महंगे पेंट को मात दे रहे वॉलपेपर और पीवीसी पैनल

Tue, 20 Oct 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 20 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Wallpapers and PVC panels are outperforming expensive paints.
आगरा। त्योहार पर घरों को नया लुक देने के लिए इस बार पेंट के बजाय वॉलपेपर, पीवीसी पैनल और इटैलियन मार्बल लुक वाली शीट्स लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। पेंटिंग के भारी-भरकम खर्च, मजदूरी की झंझट और सीलन से परेशान लोग इस नए विकल्प को तेजी से अपना रहे हैं।
विज्ञापन




बाजार के इस मिजाज को देखते हुए दिग्गज पेंट्स कंपनियों ने भी खुद को सिर्फ रंगों तक सीमित न रखकर अपने वॉलपेपर और डेकोरेटिव शीट्स बाजार में उतार दिए हैं। पेंट कारोबारी सचिन चंद्रा ने बताया कि पारंपरिक पेंट कराने में समय और बजट दोनों अधिक लगता है, जबकि वॉलपेपर और पीवीसी पैनलिंग से पूरे घर का कायाकल्प एक से दो दिन में हो जाता है।
विज्ञापन


बारिश के बाद दीवारों पर उभरने वाली नमी से पेंट खराब होने का डर रहता है, जिससे बचाव के लिए पीवीसी पैनल सबसे कारगर साबित हो रहे हैं। वहीं, इटैलियन मार्बल फिनिश शीट्स कम बजट में ड्राइंग रूम को लग्जरी लुक दे रही हैं। पेंट्स कंपनियां अब कंपलीट वॉल-सॉल्यूशन मॉडल पर शिफ्ट हो रही हैं। इस त्योहारी सीजन में कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा पारंपरिक पेंट के बजाय इन रेडी-टू-अप्लाई डेकोरेटिव प्रोडक्टस के खाते में जा रहा है। फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेश अग्रवाल ने बताया कि पेंट्स की कीमतों में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। इसलिए सस्ता और टिकाऊ सजावट के लिए ग्राहक वॉल पेपर, पैनल व अन्य प्रोड्क्टस की तरफ मुड़ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed