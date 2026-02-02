फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Villagers outraged over pipe culvert construction; threaten to stage a sit-in protest.

Agra News: पाइप पुलिया निर्माण पर ग्रामीणों में रोष, धरने की दी चेतावनी

Thu, 15 Oct 2026 01:45 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Villagers outraged over pipe culvert construction; threaten to stage a sit-in protest.
किरावली के गांव पुरामना में स्थित गोपऊ राजवाह पर चौडी कल्वर्ट पुलिया निर्माण की मांग को लेकर म - फोटो : ArchivE
किरावली। गांव पुरामना में नहर पर लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे पाइप पुलिया के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष है। मंगलवार देर रात्रि मंदिर पर आयोजित सर्वसमाज की बैठक में ग्रामीणों ने निर्माण पर आपत्ति जताते हुए चौड़े कल्वर्ट पुल के निर्माण की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर मोड़ होने से सकरा पुल होने के कारण यहां हादसों का खतरा बना रहता है। पूर्व में कई लोगों की जान जा चुकी हैं। ऐसे में पुरानी पाइप पुलिया को चौड़ा करने के बजाय चौड़े चैम्बर वाला कल्वर्ट पुल बनाया जाए। किसान-मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह ने कहा कि पुल निर्माण की मांग को लेकर कई बार तहसील में धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में सदन मुखिया, गजाधर सिंह, किशन सिंह, नारायण सिंह मुखिया, सोना मुखिया, नीरज सिंह प्रधान, रामवीर सिंह, विनोद, हीरो, सुभाष चंद, लाला प्रधान और राजू सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed