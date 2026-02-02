Agra News: पाइप पुलिया निर्माण पर ग्रामीणों में रोष, धरने की दी चेतावनी

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ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर मोड़ होने से सकरा पुल होने के कारण यहां हादसों का खतरा बना रहता है। पूर्व में कई लोगों की जान जा चुकी हैं। ऐसे में पुरानी पाइप पुलिया को चौड़ा करने के बजाय चौड़े चैम्बर वाला कल्वर्ट पुल बनाया जाए। किसान-मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह ने कहा कि पुल निर्माण की मांग को लेकर कई बार तहसील में धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में सदन मुखिया, गजाधर सिंह, किशन सिंह, नारायण सिंह मुखिया, सोना मुखिया, नीरज सिंह प्रधान, रामवीर सिंह, विनोद, हीरो, सुभाष चंद, लाला प्रधान और राजू सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे।