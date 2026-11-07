आगरा में उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव, हजारों युवाओं की रही शानदार भागीदारी

उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव –सनातन शंखनाद का दूसरा पड़ाव आगरा में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश युवा सनातन संघ राष्ट्रीय मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें हजारों युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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यह महोत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और युवा शक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपराओं से युवाओं को जोड़ना है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में हुए विकास और परिवर्तन की यात्रा भी इसमें शामिल है। इससे पहले 21 अक्तूबर को ग्रेटर नोएडा में पहला आयोजन हुआ था। उसमें 7,000 से अधिक युवाओं और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुरेश चव्हाणके, प्रज्ञा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जान्हवी सिंह ने युवा संवाद में भाग लिया।महोत्सव का मुख्य आकर्षण युवा संवाद रहा। इसमें वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में आए बदलावों पर चर्चा हुई। विकास, कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषय उठाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर भी विचार रखे गए। युवाओं ने इसे कानून-व्यवस्था का प्रतीक मानकर समर्थन दिया। वक्ताओं ने युवाओं को सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया।कार्यक्रम का सबसे रोमांचक हिस्सा भजन क्लबिंग था। रहस्य बैंड ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बना दिया। ‘बम लहरी’ की धुन पर Gen-Z युवाओं ने जमकर उत्सव मनाया। यह महोत्सव प्रदेश के 18 शहरों तक पहुंचने की परिकल्पना रखता है। इसका लक्ष्य युवाओं को विरासत और विकास यात्रा से जोड़ना है।