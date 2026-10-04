Agra News: कुकथला सहकारी समिति से डीएपी खाद की कालाबाजारी पर हंगामा

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घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। डीएपी खाद के करीब 22 कट्टे ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादकर ले जाए जा रहे थे। वहीं रात 12:30 बजे करीब 70 कट्टे डीएपी खाद दूसरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादकर ले जाए जा रहे थे। इसकी भनक लगने पर माैके पर पहुंचे किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कुकथला पुलिस चौकी पर खड़ा करवा दिया। पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। किसान नेता मोहन सिंह चाहर, चौधरी दिलीप सिंह, बंटी सिकरवार आदि किसान कुकथला साधन सहकारी समिति के सामने धरने पर बैठ गए। खाद की कालाबाजारी के विरोध में नारेबाजी कर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर एडीसीओ किरावली अरविंद सिंह और सहकारी बैंक अछनेरा के अकाउंटेंट अंशुल शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित किसानों को समझाने का प्रयास किया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। इस दौरान पूर्व प्रधान रामखिलाड़ी, राजकुमार चौधरी, चौ. मुख्तार सिंह, श्यामवीर चौधरी, रमेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।प्राइवेट चपरासी के पास रहती है सहकारी समिति की चाबीकिसान नेता मोहन सिंह चाहर ने कहा इस समय आलू, सरसों सहित अन्य फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। किसान सुबह से शाम तक कतारों में खड़े होकर बमुश्किल एक बोरी खाद पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी किया जाना गंभीर मामला है। वहीं कुकथला सहकारी समिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति में समिति की चाबियां एक प्राइवेट चपरासी राजू के पास रहती हैं। किसानों ने उच्चाधिकारियों से सचिव, प्राइवेट चपरासी और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से डीएपी खाद की कालाबाजारी की जानकारी मिली है। रात के अंधेरे मे डीएपी बांटना गलत है। शिकायत के आधार पर सचिव के खिलाफ कार्यवाही कर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।- सतीश कुमार, एआर काॅपरेटिव सोसायटी