शिकोहाबाद में टायर फैक्टरी में भीषण आग: आसमान में छाया धुएं का गुबार, लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल कर्मी
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sun, 04 Oct 2026 04:08 PM IST
सार
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रविवार को टायर फैक्टरी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें बेकाबू हो गईं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं।
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विस्तार
शिकोहाबाद के नौशहरा क्षेत्र के उरमुरा किरार स्थित एसएमवीडी टायर फैक्टरी में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। फैक्टरी से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।
रविवार दोपहर ढाई बजे करीब यह घटना हुई। फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम घटना की जानकारी जुटा रही है। वहीं एसडीएम राजेश शुक्ला, सीओ जयविन्द गुप्ता, इंस्पेक्टर अनुज राणा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे।
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रविवार दोपहर ढाई बजे करीब यह घटना हुई। फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम घटना की जानकारी जुटा रही है। वहीं एसडीएम राजेश शुक्ला, सीओ जयविन्द गुप्ता, इंस्पेक्टर अनुज राणा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे।
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