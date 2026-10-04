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रविवार दोपहर ढाई बजे करीब यह घटना हुई। फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम घटना की जानकारी जुटा रही है। वहीं एसडीएम राजेश शुक्ला, सीओ जयविन्द गुप्ता, इंस्पेक्टर अनुज राणा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे।