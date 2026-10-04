भाई ने ली भाई की जान!: बीमार था पंकज, दवा लेने निकला था भइया संग; खेत में मिली लाश, पीएम रिपोर्ट से उलझा मामला

दो दिन से पंकज को था बुखार, चचेरे भाई संग गया था दवा लाने

गांव निवासी जयवीर सिंह बेलदारी करते हैं। उनके पुत्र पंकज को दो दिन से बुखार आ रहा था। शनिवार शाम करीब सात बजे दवा खाने के बाद वह चचेरे भाई के साथ घर से बाहर गया था। कुछ देर बाद चचेरा भाई तो अकेला घर लौट आया लेकिन पंकज नहीं आया। परिजनों ने सोचा कि शायद वह परिवार के ही किसी दूसरे घर में सो गया होगा इसलिए रात में उसकी ज्यादा तलाश नहीं की गई।