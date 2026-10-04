बड़ी खबरें: टायर फैक्टरी में लगी भीषण आग, खेत में मिली किसान की अर्धनग्न लाश; पबजी की लत में छात्र ने छोड़ा घर

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शिकोहाबाद में रविवार दोपहर टायर फैक्टरी में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां और आला अधिकारी माैके पर पहुंच गए। लपटें इस कदर विकराल थीं कि आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आगरा के फतेहपुरसीकरी क्षेत्र में किसान का अर्धनग्न शव मिला। किसान खेत की रखवाली कर रहा था। पुलिस जांच में जुटी है। फिरोजाबाद में आठवीं का छात्र पबजी की लत के चलते घर से निकल गया। दो दिन बाद मथुरा के फरह क्षेत्र में एक रोडवेज बस से उसे सकुशल बरामद किया गया। छात्र ने घर से निकलने की जो कहानी बताई, वो और भी चाैंकाने वाली थी। मथुरा में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें एक पुलिसकर्मी ठेले वाले को थप्पड़ जड़ते हुए दिख रहा है। मैनपुरी में चार साल के मासूम की दर्दनाक माैत हो गई। चाचा के साथ खेत पर गए बच्चे की पानी से भरी हाैद में गिरकर जान चली गई।