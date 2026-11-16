यूपी: पांच साल पुरानी दोस्ती प्यार में बदली, अब शादी की जिद पर अड़ी युवतियां; थाने में भी न मानी दोनों

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नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली दो युवतियां आपस में सहेली हैं। अलग-अलग समाज की रहने वाली युवतियां पिछले पांच वर्षों से एक दूसरे के सम्पर्क में थीं, उनका घर भी आमने-सामने है। समय बीतने के साथ दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो प्यार में बदल गई।दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाने लगीं। सोमवार को दोनों युवतियां एक ही घर में साथ रहीं। जब परिजन ने इस बात पर नाराजगी जताई तो बात बिगड़ गई। दोनों युवतियों ने अपने-अपने परिवार वालों से बगावत कर दी। दोनों शादी करने की जिद पर अड़ गईं।सूचना मिलने पर पहुंची शिकोहाबाद पुलिस युवतियों को साथ में थाने ले आई। जहां दोनों की पुलिस काउंसलिंग कर रही है। लगभग एक घण्टे के प्रयास के बावजूद युवतियां एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं। दोनों के परिवारीजन भी थाने में अपनी-अपनी बेटियों को समझाने में लगे हुए हैं।