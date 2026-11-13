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आगरा: दीवानी परिसर में निकला दो फीट लंबा सांप, मची अफरातफरी; सीढ़ियों से उतरकर नाली में घुसा

Fri, 13 Nov 2026 02:53 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 02:53 PM IST
सार

आगरा के दीवानी परिसर में बृहस्पतिवार को करीब दो फीट लंबा सांप निकलने से अफरातफरी मच गई। युवक की पकड़ने की कोशिश नाकाम रही और सांप सीढ़ियों से उतरकर नाली में घुस गया।
 

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Two-Foot-Long Snake Spotted at Agra Civil Court Triggers Panic
आगरा दीवानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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 दीवानी परिसर में बृहस्पतिवार को करीब दो फीट लंबा सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। एक युवक ने सांप को बोतल में पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह छटपटाकर निकल गया। इसके बाद सीढ़ियों से उतरकर नाली में घुस गया। सांप निकलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौजूद लोगों को वहां से हटाया। दीवानी परिसर में सांप निकलने की यह पहली घटना नहीं है। पहले भी एक अधिवक्ता के चैंबर के पास भी सांप निकला था। 
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