फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two apprehended, including a juvenile delinquent, for stealing jewelry and cash from a safe.

Agra News: तिजोरी से जेवर-नकदी चुराने वाले बाल अपचारी सहित दो पकड़े

Tue, 15 Sep 2026 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Two apprehended, including a juvenile delinquent, for stealing jewelry and cash from a safe.
फतेहाबाद। थाना निबोहरा पुलिस ने घर की तिजोरी खोलकर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली धातु की चार अंगूठियां, एक झुमका, मोबाइल फोन और 15 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।
विज्ञापन


एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया 12 सितंबर को शिवम पुत्र रौतान सिंह निवासी चमरौली, थाना निबोहरा ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसके चचेरे भाई ने घर की तिजोरी खोलकर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को निबोहरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान चमरौली से झीलरा जाने वाले रास्ते पर शिवम उर्फ करुआनिवासी गढ़ी गुसाईं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, घटना में शामिल बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से चार पीली धातु की अंगूठियां, एक झुमका, मोबाइल फोन और 15 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed