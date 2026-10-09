Agra News: शहीद नगर में ट्यूबवेल खराब, 100 घरों में पानी का संकट
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:23 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:23 AM IST
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आगरा। वार्ड-77 शहीद नगर में ट्यूबवेल नंबर-6 खराब होने के कारण क्षेत्र में 10 दिनों से लोग पानी के लिए परेशान हैं। करीब 100 घरों में पानी का संकट है जिससे लोगों को टैंकर और पानी के कैंपर खरीदने पड़ रहे हैं। 10 दिनों से खराब ट्यूबवेल की अब तक मरम्मत भी शुरू नहीं की गई है।
क्षेत्रीय निवासाी शबाना, शाहीन, नगीना ने बताया कि जलकल विभाग यहां ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई देता रहा है। गंगाजल की लाइन नहीं है। 10 दिन पहले ट्यूबवेल नंबर-6 खराब हो गया। तब से 100 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है।
जलकल विभाग के इंजीनियर से शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक पंप ठीक नहीं कराया गया। क्षेत्रीय निवासी मो. परवीन और मुबीन ने बताया कि हर दिन पूरे परिवार की जरूरत के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने जलकल विभाग से पानी का संकट दूर करने की मांग की।
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जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि ट्यूबवेल खराबी की जांच की जा रही है। मरम्मत में कुछ समय लगेगा। तब तक टैंकर भेजे जाएंगे।
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क्षेत्रीय निवासाी शबाना, शाहीन, नगीना ने बताया कि जलकल विभाग यहां ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई देता रहा है। गंगाजल की लाइन नहीं है। 10 दिन पहले ट्यूबवेल नंबर-6 खराब हो गया। तब से 100 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है।
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जलकल विभाग के इंजीनियर से शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक पंप ठीक नहीं कराया गया। क्षेत्रीय निवासी मो. परवीन और मुबीन ने बताया कि हर दिन पूरे परिवार की जरूरत के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने जलकल विभाग से पानी का संकट दूर करने की मांग की।
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जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि ट्यूबवेल खराबी की जांच की जा रही है। मरम्मत में कुछ समय लगेगा। तब तक टैंकर भेजे जाएंगे।