गजब का खेल: फर्जी पीपीए से स्कूल के खाते में सेंध, 35 हजार रुपये हुए गायब; फर्जी हस्ताक्षर से हो गया भुगतान

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सहायक अध्यापक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 24 अक्तूबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा की फतेहाबाद रोड शाखा के प्रबंधक ने पत्र लिखकर एसएमसी खाते से 35,074 रुपये के भुगतान की जानकारी दी। बैंक पहुंचने पर पता चला कि यह भुगतान अमन नामक व्यक्ति के नाम से तैयार किए गए फर्जी पीपीए के जरिए भारतीय स्टेट बैंक की फतेहाबाद रोड शाखा स्थित खाते में ट्रांसफर किया गया। पीपीए पर शिक्षक और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर भी हैं। शिक्षक का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बाह को भी दी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।जांच के दौरान बैंक प्रबंधक ने यह भी खुलासा किया कि बाह क्षेत्र के पांच अन्य विद्यालयों के नाम से भी फर्जी पीपीए तैयार कर बैंक में भुगतान के लिए लगाए गए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी गिरोह द्वारा एक से अधिक विद्यालयों की पीएफएमएस आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर सरकारी धन हड़पने की कोशिश की गई है।ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद खंड शिक्षा अधिकारी व तत्कालीन बीएसए ने उन्हें भरोसा दिया था कि रकम वापस करा दी जाएगी। इसी कारण उन्होंने मामले में आगे ज्यादा पैरवी नहीं की। करीब एक साल होने को है लेकिन आज तक खाते में एक रुपया भी वापस नहीं आया। वहीं बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच करा आगे की कार्रवाई की जाएगी।