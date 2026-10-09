प्रसूता की मौत पर बवाल: एसआर हाॅस्पिटल में तोड़फोड़ की कोशिश, इलाज में लापरवाही का आरोप; बुलानी पड़ गई पुलिस

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नगला सिसया, मलपुरा निवासी नवीन की 30 वर्षीय पत्नी पूजा की डिलीवरी होनी थी। परिजन के अनुसार, बुधवार को पूजा की हालत बिगड़ने पर उसे एसआर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने उसे भर्ती किया और रात में खून भी मंगाया। आरोप है कि खून चढ़ाया नहीं गया, जिससे पूजा की हालत और बिगड़ गई। बृहस्पतिवार सुबह ऑपरेशन से पहले एक लाख रुपये मांगे गए, जिसके बाद उपचार शुरू हुआ। पूजा से मिलने नहीं दिया गया और बाद में उसकी मौत की सूचना दी गई। यह सुनकर बड़ी संख्या में परिजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। हंगामा होने पर थाना रकाबगंज पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला।डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि अस्पताल संचालक डॉ. अंकुर बंसल ने अपना पक्ष रखा है। बताया कि महिला की हालत रात में ही गंभीर थी। उसे किसी अन्य अस्पताल से रेफर कराकर लाया गया था। बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी, जिसकी जानकारी परिजन को दी गई थी। इसके बावजूद परिजन उसे भर्ती करने पर अड़े थे, जिसका वीडियो भी बनाया गया। उन्होंने लापरवाही के आरोप को गलत बताया है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से भी जांच कर रही है। परिजन बिना पोस्टमाॅर्टम शव ले गए, किसी तरह की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है।