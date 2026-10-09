फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra SR Hospital: Woman Dies During Childbirth, Family Alleges Medical Negligence

प्रसूता की मौत पर बवाल: एसआर हाॅस्पिटल में तोड़फोड़ की कोशिश, इलाज में लापरवाही का आरोप; बुलानी पड़ गई पुलिस

Fri, 09 Oct 2026 08:44 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 08:44 AM IST
सार

आगरा के नामनेर स्थित एसआर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती 30 वर्षीय पूजा की बृहस्पतिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और ऑपरेशन से पहले एक लाख रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया तथा कर्मचारी से मारपीट की।
 

विज्ञापन
Agra SR Hospital: Woman Dies During Childbirth, Family Alleges Medical Negligence
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के नामनेर स्थित एसआर अस्पताल में बृहस्पतिवार सुबह प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया, एक महिला कर्मचारी व चिकित्सा प्रतिनिधि को पीटा। उन्होंने तोड़फोड़ का प्रयास भी किया और सड़क पर जाम लगाने लगे, जिसे पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया।
विज्ञापन


नगला सिसया, मलपुरा निवासी नवीन की 30 वर्षीय पत्नी पूजा की डिलीवरी होनी थी। परिजन के अनुसार, बुधवार को पूजा की हालत बिगड़ने पर उसे एसआर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने उसे भर्ती किया और रात में खून भी मंगाया। आरोप है कि खून चढ़ाया नहीं गया, जिससे पूजा की हालत और बिगड़ गई। बृहस्पतिवार सुबह ऑपरेशन से पहले एक लाख रुपये मांगे गए, जिसके बाद उपचार शुरू हुआ। पूजा से मिलने नहीं दिया गया और बाद में उसकी मौत की सूचना दी गई। यह सुनकर बड़ी संख्या में परिजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। हंगामा होने पर थाना रकाबगंज पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला।
विज्ञापन


डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि अस्पताल संचालक डॉ. अंकुर बंसल ने अपना पक्ष रखा है। बताया कि महिला की हालत रात में ही गंभीर थी। उसे किसी अन्य अस्पताल से रेफर कराकर लाया गया था। बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी, जिसकी जानकारी परिजन को दी गई थी। इसके बावजूद परिजन उसे भर्ती करने पर अड़े थे, जिसका वीडियो भी बनाया गया। उन्होंने लापरवाही के आरोप को गलत बताया है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से भी जांच कर रही है। परिजन बिना पोस्टमाॅर्टम शव ले गए, किसी तरह की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed