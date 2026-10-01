आगरा नगर निगम में किन्नर का हंगामा: मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने पर फूटा गुस्सा, कर्मचारियों को सुनाई खरीखोटी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
सार
हंगामा बढ़ा तो विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अन्य महिला ने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र न बनने की शिकायत की। इस पर विवाद और बढ़ गया।
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विस्तार
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचीं किन्नर ने चक्कर कटवाने और देरी होने पर नगर निगम के हरीपर्वत जोनल कार्यालय में हंगामा किया। वह एक माह से प्रमाणपत्र के लिए परेशान थी। कर्मचारियों ने फिर आने को कहा तो नाराज होकर कर्मचारियों को खरीखोटी सुनाई। निगम कर्मचारियों से तकरार का वीडियो वायरल हो गया।
उसने निगमकर्मियों से कहा कि जनता के काम के लिए यहां बैठाए गए हो। उनके काम ही नहीं करते। अपने घर से साहब बनकर आए हो। हंगामा बढ़ा तो विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अन्य महिला ने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र न बनने की शिकायत की। इस पर विवाद और बढ़ गया।
जोनल प्रभारी अवधेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार तक फाइल पूरी कर प्रमाणपत्र बनवाने का आश्वासन दिया। जोनल प्रभारी के मुताबिक प्रमाणपत्र में कई दस्तावेज कम थे, जिससे यह जारी नहीं हो पाया। कागज पूरे करके प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जल्द ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
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उसने निगमकर्मियों से कहा कि जनता के काम के लिए यहां बैठाए गए हो। उनके काम ही नहीं करते। अपने घर से साहब बनकर आए हो। हंगामा बढ़ा तो विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अन्य महिला ने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र न बनने की शिकायत की। इस पर विवाद और बढ़ गया।
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जोनल प्रभारी अवधेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार तक फाइल पूरी कर प्रमाणपत्र बनवाने का आश्वासन दिया। जोनल प्रभारी के मुताबिक प्रमाणपत्र में कई दस्तावेज कम थे, जिससे यह जारी नहीं हो पाया। कागज पूरे करके प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जल्द ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
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