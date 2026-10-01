आगरा नगर निगम में किन्नर का हंगामा: मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने पर फूटा गुस्सा, कर्मचारियों को सुनाई खरीखोटी

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उसने निगमकर्मियों से कहा कि जनता के काम के लिए यहां बैठाए गए हो। उनके काम ही नहीं करते। अपने घर से साहब बनकर आए हो। हंगामा बढ़ा तो विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अन्य महिला ने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र न बनने की शिकायत की। इस पर विवाद और बढ़ गया।जोनल प्रभारी अवधेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार तक फाइल पूरी कर प्रमाणपत्र बनवाने का आश्वासन दिया। जोनल प्रभारी के मुताबिक प्रमाणपत्र में कई दस्तावेज कम थे, जिससे यह जारी नहीं हो पाया। कागज पूरे करके प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जल्द ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।