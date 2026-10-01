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शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए हरि किशोर तिवारी, रण विजय यादव, ब्रह्मजीत सिंह और रामू प्रसाद ने पर्चे खरीदे। वहीं डॉ. भोज कुमार शर्मा ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। स्नातक चुनाव के लिए शशांक यादव, एल्डरेन सिंह और दक्ष कुमार ने नामांकन फॉर्म खरीदे। इस दौरान मंडलायुक्त व रिटर्निंग अधिकारी नगेंद्र प्रताप, अपर आयुक्त राजेश कुमार और उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधार चौहान उपस्थित रहे।निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया और कन्नौज जिले शामिल हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए शिक्षक निर्वाचन के लिए 27 और स्नातक के लिए 46 केंद्र प्रस्तावित हैं। बिचपुरी व कटरा वजीर खां में अधिक मतदाता होने से सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जर्जर भवन के कारण जूनियर हाईस्कूल नगर निगम वजीरपुरा की जगह सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज को नया केंद्र बनाया गया है।चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव की दो सीटों के लिए प्रेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। सचिव महिला एवं बाल कल्याण मनीषा त्रिघटिया को स्नातक और अभिषेक प्रकाश को शिक्षक चुनाव के लिए प्रेक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिले को 11 जोन में बांटते हुए 11 जोनल व 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही तीन जोनल व दस जोन मजिस्ट्रेट रिजर्व रखे गए हैं। हर तहसील स्तर पर वीडियोग्राफी के लिए टीमें तैनात की गई हैं जो क्षेत्र में होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि की वीडियोग्राफी करेंगी।