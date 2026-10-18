आगरा: बंदरों के दो गुटों में हुई भिड़ंत, दहशत में थम गए राहगीरों के कदम; सड़क पर लग गया जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 18 Oct 2026 11:08 PM IST
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आगरा के अछनेरा कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बंदर घरों से सामान उठा ले जाते हैं और लोगों पर हमला कर उन्हें काट भी लेते हैं। वहीं बंदरों के आपसी संघर्ष से भी राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार शाम करीब 4 बजे थाना अछनेरा के पास बंदरों के दो गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। करीब आधे घंटे तक चले इस संघर्ष को देखने के लिए राहगीर रुक गए, जिससे सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। इस दौरान कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। काफी देर तक चले उत्पात के बाद स्थानीय लोगों ने बंदरों को वहां से भगाया, तब जाकर आवागमन सामान्य हुआ। सभासद गुलशन गर्ग और सभासद पवन छोकर ने बताया कि आए दिन बंदर किसी न किसी को घायल करते रहते हैं।
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